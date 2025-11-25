Toyota укрепляет бренд в России, несмотря на уход с рынка

С 2022 года Toyota подала почти 90 заявок на регистрацию своих названий в России

Несмотря на официальный уход с российского рынка в 2022 году, компания Toyota демонстрирует устойчивый интерес к защите своей интеллектуальной собственности в стране.

С момента прекращения производства на заводе в Санкт-Петербурге японская корпорация по состоянию на 21 ноября 2025 года направила в Роспатент уже 86 заявок на регистрацию своих товарных знаков. На текущий момент успешно зарегистрировано 12 из них, причем пик активности пришелся на 2025 год, когда было подано 51 заявление, из которых только две прошли регистрацию.

Все эти действия направлены на защиту бренда по 12-му классу международной классификации, который охватывает автомобили, их запчасти и аксессуары.

Среди уже одобренных знаков – такие как Land Cruiser FJ и GR GT, а в очереди на рассмотрение остаются заявки на Prius, Supra, C-HR,Toyota Venza, Toyota Auris, Toyota GT86 и Toyota Supra.

Эта активная работа по регистрации свидетельствует о долгосрочной стратегии Toyota по сохранению прав на свои ключевые наименования в России, но отнюдь не говорит о ближайших поставках автомобилей и запчастей.

Ранее данные Роспатента показали, что Hyundai зарегистрировала 10 товарных знаков, в том числе Hyundai Solati, Atos и Porter, а также свой логотип, что формально позволяет ей заниматься производством и продажей автомобилей и запчастей до 2034 года.

