#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
25 ноября
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
Стоки новых легковых авто в России уменьшились...
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
25 ноября
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
«Авито Авто»: 28% россиян для покупки машины...
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
25 ноября
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
Каримов: Минпромторг намерен сохранить отсрочку...

Toyota укрепляет бренд в России, несмотря на уход с рынка

С 2022 года Toyota подала почти 90 заявок на регистрацию своих названий в России

Несмотря на официальный уход с российского рынка в 2022 году, компания Toyota демонстрирует устойчивый интерес к защите своей интеллектуальной собственности в стране.

Рекомендуем
Гибридный внедорожник дешевле бензинового: на что он способен на бездорожье

С момента прекращения производства на заводе в Санкт-Петербурге японская корпорация по состоянию на 21 ноября 2025 года направила в Роспатент уже 86 заявок на регистрацию своих товарных знаков. На текущий момент успешно зарегистрировано 12 из них, причем пик активности пришелся на 2025 год, когда было подано 51 заявление, из которых только две прошли регистрацию.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Все эти действия направлены на защиту бренда по 12-му классу международной классификации, который охватывает автомобили, их запчасти и аксессуары.

Среди уже одобренных знаков – такие как Land Cruiser FJ и GR GT, а в очереди на рассмотрение остаются заявки на Prius, Supra, C-HR,Toyota Venza, Toyota Auris, Toyota GT86 и Toyota Supra.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Эта активная работа по регистрации свидетельствует о долгосрочной стратегии Toyota по сохранению прав на свои ключевые наименования в России, но отнюдь не говорит о ближайших поставках автомобилей и запчастей.

Ранее данные Роспатента показали, что Hyundai зарегистрировала 10 товарных знаков, в том числе Hyundai Solati, Atos и Porter, а также свой логотип, что формально позволяет ей заниматься производством и продажей автомобилей и запчастей до 2034 года.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 29
25.11.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0