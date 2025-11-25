Как защититься от мошенников-пенсионеров на вторичном авторынке

Эксперт Гейдорф: Мошенники адаптировали схему с продажей квартир на машины

В России схему с продажей квартир мошенники начали применять на автомобилях. Процесс заключается в том, что покупатель приобретает машину, после чего бывший владелец может обратиться в суд, утверждая, что действовал под давлением злоумышленников.

В такой ситуации правоохранительные органы вправе изъять автомобиль, рассказал директор правового департамента компании «Рольф» Юрий Гейдорф.

Он отметил, что рынок автомобилей с пробегом в России насчитывает около 6 миллионов машин в год, из которых около 75% сделок совершаются между физическими лицами. Часто транспортные средства принадлежат пенсионерам из-за налоговых и других льгот. В связи с этим покупка у пожилых людей становится распространенной практикой, так как ухоженная машина от вежливого водителя обычно не вызывает подозрений. Однако могут возникнуть юридические проблемы после завершения сделки.

Хотя таких прецедентов пока немного, судебная практика в этом направлении расширяется. Эксперт подчеркивает, что следует быть внимательным при покупке подержанного автомобиля.

Рекомендуется тщательно проверять все документы и детали сделки, а также рассмотреть возможность приобретения машины у официальных дилеров, которые обеспечивают гарантии и проводят необходимые проверки. Также есть сервисы для сделок между физическими лицами, которые также предлагают рекомендованные дилеры. Главное – быть осторожным и следить за любыми странностями в поведении продавца и документах.

