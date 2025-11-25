#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
25 ноября
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
Стоки новых легковых авто в России уменьшились...
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
25 ноября
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
«Авито Авто»: 28% россиян для покупки машины...
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
25 ноября
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
Каримов: Минпромторг намерен сохранить отсрочку...

Как защититься от мошенников-пенсионеров на вторичном авторынке

Эксперт Гейдорф: Мошенники адаптировали схему с продажей квартир на машины

В России схему с продажей квартир мошенники начали применять на автомобилях. Процесс заключается в том, что покупатель приобретает машину, после чего бывший владелец может обратиться в суд, утверждая, что действовал под давлением злоумышленников.

Рекомендуем
Надежный автомобиль за полмиллиона — 4 проверенных варианта

В такой ситуации правоохранительные органы вправе изъять автомобиль, рассказал директор правового департамента компании «Рольф» Юрий Гейдорф.

Он отметил, что рынок автомобилей с пробегом в России насчитывает около 6 миллионов машин в год, из которых около 75% сделок совершаются между физическими лицами. Часто транспортные средства принадлежат пенсионерам из-за налоговых и других льгот. В связи с этим покупка у пожилых людей становится распространенной практикой, так как ухоженная машина от вежливого водителя обычно не вызывает подозрений. Однако могут возникнуть юридические проблемы после завершения сделки.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Хотя таких прецедентов пока немного, судебная практика в этом направлении расширяется. Эксперт подчеркивает, что следует быть внимательным при покупке подержанного автомобиля.

Рекомендуется тщательно проверять все документы и детали сделки, а также рассмотреть возможность приобретения машины у официальных дилеров, которые обеспечивают гарантии и проводят необходимые проверки. Также есть сервисы для сделок между физическими лицами, которые также предлагают рекомендованные дилеры. Главное – быть осторожным и следить за любыми странностями в поведении продавца и документах.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Кроссовер Lada Azimut: сроки запуска...
Вспомним 1990-е: какие автомобили пытались делать в России? Тест
Моем машину зимой: 7 важных рекомендаций

Ранее «За рулем» сообщал, на какой срок выгоднее всего брать автокредит.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 12
25.11.2025 
Фото:freepik / prostooleh
Поделиться:
Оцените материал:
0