Бум на вторичке: россияне побили рекорд по покупке подержанных авто

«Автостат» назвал причины рекордных продаж подержанных автомобилей в октябре

В октябре 2025 года российский рынок подержанных автомобилей показал рекордный результат за всю историю наблюдений, которая ведется с 2007 года.

Согласно данным агентства «Автостат», было продано 653 тысячи легковых машин с пробегом. Такой всплеск активности эксперты объясняют комплексом экономических причин.

Как отмечают автодилеры, традиционный осенний спрос был усилен несколькими важными факторами. Во-первых, на рынке стало больше машин, ввезенных по параллельному импорту, на которые напрямую повлияла информация о повышении утилизационного сбора.

Ситуацию усугубляет и общий тренд на подорожание новых автомобилей из-за законодательных изменений. При этом покупательская активность подпитывалась и чуть более доступными кредитами (было небольшое снижение ставки ЦБ), а также тем, что у многих граждан завершились квартальные программы вкладов в банках, высвободившие дополнительные средства.

Как поясняют представители рынка, локальный дефицит некоторых новых марок и сокращение программ поддержки от импортеров окончательно переключили внимание части потребителей на вторичный рынок. В итоге совокупность этих условий создала идеальный шторм, приведший к рекордным показателям продаж автомобилей с пробегом.

Источник:  «Автостат»
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
29.11.2025 
Фото:Depositphotos
