#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Добрая зимняя комедия: смотрите роуд-муви «По-братски» в кино с 27 ноября
26 ноября
Добрая зимняя комедия: смотрите роуд-муви «По-братски» в кино с 27 ноября
27 ноября в России в широкий прокат выходит...
Как изменится стоимость поездки в общественном транспорте в следующем году?
26 ноября
Как изменится стоимость поездки в общественном транспорте в следующем году?
C 2 января 2026 года в Москве изменится...
В России передумали вводить отмену штрафов с «неправильных» дорожных комплексов
26 ноября
В России передумали вводить отмену штрафов с «неправильных» дорожных комплексов
В Госдуме предложили не запрещать штрафы с...

УАЗ с тентом может снова встать на конвейер

В Совфеде предложили возобновить производство УАЗ-469 с тентовым верхом

Член комитета Совета Федерации по науке и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов высказался о необходимости восстановить производство УАЗ-469 советского армейского образца – с тентовым верхом.

Рекомендуем
Советский «вездеход» на фоне европейских ровесников — в чем-то он лучше Ленд Ровера!
«Считаю необходимым возобновить полноценное производство УАЗ-469 - наших надежных "бобиков". Эти автомобили проверены с советских времен. Они мобильные и маневренные. Простота конструкции, недорогое производство и возможность ремонта в полевых условиях имеют особое преимущество – на передовой такие машины нужны каждый день», – цитирует Гибатдинова ТАСС.
УАЗ-469 выпускался в Ульяновске с 1972 года, в 1985-м сменив индекс на УАЗ-3151. На фото – УАЗ-469 в Чуйской степи, 1980 год
УАЗ-469 выпускался в Ульяновске с 1972 года, в 1985-м сменив индекс на УАЗ-3151. На фото – УАЗ-469 в Чуйской степи, 1980 год
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Особо сенатор отметил тентовую конструкцию кузова – его, по словам Гибатдинова, «можно снять за минуты, получая открытый кузов, что в зоне спецоперации снижает уязвимость от ударов беспилотников и дает бойцам больше маневренности».

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Гибатдинов отметил, что аналог УАЗ-469, современный УАЗ Хантер, выпускается сейчас очень малыми партиями. Как ранее сообщал «За рулем», Хантер производится и продается ежемесячными тиражами всего в несколько десятков штук. Отметим, что в 2010-м УАЗ уже перезапускал «четыреста шестьдесят девятый» для бюджетных организаций и силовых структур. Версия с тентовым верхом стоила 299 тысяч рублей, на 23% дешевле Хантера.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Виктор Садчиков/ТАСС
Количество просмотров 12
26.11.2025 
Фото:Виктор Садчиков/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ Hunter (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
Недостатки:
дорогой при покупке
Комментарий:
нет
+3