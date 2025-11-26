УАЗ с тентом может снова встать на конвейер
Член комитета Совета Федерации по науке и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов высказался о необходимости восстановить производство УАЗ-469 советского армейского образца – с тентовым верхом.
«Считаю необходимым возобновить полноценное производство УАЗ-469 - наших надежных "бобиков". Эти автомобили проверены с советских времен. Они мобильные и маневренные. Простота конструкции, недорогое производство и возможность ремонта в полевых условиях имеют особое преимущество – на передовой такие машины нужны каждый день», – цитирует Гибатдинова ТАСС.
Особо сенатор отметил тентовую конструкцию кузова – его, по словам Гибатдинова, «можно снять за минуты, получая открытый кузов, что в зоне спецоперации снижает уязвимость от ударов беспилотников и дает бойцам больше маневренности».
Гибатдинов отметил, что аналог УАЗ-469, современный УАЗ Хантер, выпускается сейчас очень малыми партиями. Как ранее сообщал «За рулем», Хантер производится и продается ежемесячными тиражами всего в несколько десятков штук. Отметим, что в 2010-м УАЗ уже перезапускал «четыреста шестьдесят девятый» для бюджетных организаций и силовых структур. Версия с тентовым верхом стоила 299 тысяч рублей, на 23% дешевле Хантера.
