#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Добрая зимняя комедия: смотрите роуд-муви «По-братски» в кино с 27 ноября
26 ноября
Добрая зимняя комедия: смотрите роуд-муви «По-братски» в кино с 27 ноября
27 ноября в России в широкий прокат выходит...
Как изменится стоимость поездки в общественном транспорте в следующем году?
26 ноября
Как изменится стоимость поездки в общественном транспорте в следующем году?
C 2 января 2026 года в Москве изменится...
В России передумали вводить отмену штрафов с «неправильных» дорожных комплексов
26 ноября
В России передумали вводить отмену штрафов с «неправильных» дорожных комплексов
В Госдуме предложили не запрещать штрафы с...

В России передумали вводить отмену штрафов с «неправильных» дорожных комплексов

В Госдуме предложили не запрещать штрафы с камер, установленных с нарушениями

Комитет Государственной думы по государственному строительству рекомендовал не принимать поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предлагающие запретить выдачу штрафов через дорожные камеры, установленные с нарушениями.

Рекомендуем
7 кроссоверов, которые можно смело брать даже у третьего владельца

Данный законопроект был внесен группой сенаторов еще в 2021 году и предусматривал установление требований к камерам, программному обеспечению, фото- и видеоматериалам, а также правила относительно размещения комплексов.

В случае несоответствия этим требованиям штрафы для автовладельцев отменялись бы. Комитет тогда же указывал на снижение случаев выдачи необоснованных штрафов благодаря таким изменениям.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Законопроект получил поддержку правительства и был принят в первом чтении в декабре 2021 года. Тем не менее, спустя несколько лет, позиция комитета изменилась, и его председатель Павел Крашенинников отметил, что предложенные нормы уже утратили свою актуальность. Он считает, что установление единых требований к комплексам не решит коренной проблемы, и акцент следует делать на своевременном обслуживании и финансировании работы камер.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Крашенинников также напомнил о вступивших в силу осенью 2024 года изменениях в закон «Об автомобильных дорогах», которые определили закрытый список мест для установки камер и обязательное информирование водителей о зонах контроля с помощью знаков. Он считает, что таких мер достаточно. В ассоциации ОКО поддержали этот подход, отметив, что закон включает достаточно детализированные требования к комплексам и их размещению.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Коммерсантъ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 20
26.11.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0