Недорогой семейный кроссовер надежной марки снова можно купить в России

В РФ в продажу вышли новые Chevrolet Captiva по цене от 2,45 млн рублей

Для желающих приобрести недорогой семиместный кроссовер доступным вариантом стал Chevrolet Captiva, который вернулся на рынок РФ через параллельный импорт. Теперь его можно заказать по цене от 2 450 000 рублей.

Что изменится в жизни автомобилистов с декабря — 5 важных моментов

Специализированная компания из Новосибирска предлагает новый Chevrolet Captiva 2025 года выпуска из ОАЭ в комплектации Premier с кожаным салоном и такими опциям, как датчики давления в шинах, парктроники, камера заднего вида, мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, а также дополнительными удобствами, такими как люк и рейлинги.

В Башкирии, недалеко от Уфы, аналогичный автомобиль 2022 года продается из наличия за 2 550 000 рублей. Более дорогие предложения на Captiva находятся в Воронеже и Севастополе, где цена составляет 2 700 000 рублей при заказе.

Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva

В Иркутске этот кроссовер выставлен за 2 890 000 рублей, а в Симферополе наибольшая цена достигает 3 430 000 рублей, даже при условии заказа.

Все упомянутые автомобили оборудованы одним и тем же 1,5-литровым бензиновым турбомотором Daewoo S-TEC III LJO, мощностью 147 л. с., который работает в связке с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva

Ранее «За рулем» сообщал, что премиум-авто из КНР заметно дешевле в обслуживании схожих моделей ушедших марок.

