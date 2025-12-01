Недорогой семейный кроссовер надежной марки снова можно купить в России
Для желающих приобрести недорогой семиместный кроссовер доступным вариантом стал Chevrolet Captiva, который вернулся на рынок РФ через параллельный импорт. Теперь его можно заказать по цене от 2 450 000 рублей.
Специализированная компания из Новосибирска предлагает новый Chevrolet Captiva 2025 года выпуска из ОАЭ в комплектации Premier с кожаным салоном и такими опциям, как датчики давления в шинах, парктроники, камера заднего вида, мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, а также дополнительными удобствами, такими как люк и рейлинги.
В Башкирии, недалеко от Уфы, аналогичный автомобиль 2022 года продается из наличия за 2 550 000 рублей. Более дорогие предложения на Captiva находятся в Воронеже и Севастополе, где цена составляет 2 700 000 рублей при заказе.
В Иркутске этот кроссовер выставлен за 2 890 000 рублей, а в Симферополе наибольшая цена достигает 3 430 000 рублей, даже при условии заказа.
Все упомянутые автомобили оборудованы одним и тем же 1,5-литровым бензиновым турбомотором Daewoo S-TEC III LJO, мощностью 147 л. с., который работает в связке с бесступенчатым вариатором и передним приводом.
Ранее «За рулем» сообщал, что премиум-авто из КНР заметно дешевле в обслуживании схожих моделей ушедших марок.
