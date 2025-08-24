#
В Россию вернулся проверенный семейный кроссовер Chevrolet по приятной цене

Кроссоверы Chevrolet Captiva снова в продаже в РФ по цене от 2 430 000 рублей

Семейный кроссовер Chevrolet Captiva, который официально не продавался в России с 2015 года, вновь появился на российском рынке благодаря параллельному импорту.

По состоянию на середину августа, его можно заказать по стартовой цене от 2 430 000 рублей. Для сравнения, цена нового Chery Tiggo 7L 2025 года выпуска начинается от 2 680 000 рублей, а Geely Atlas стоит от 3 512 990 рублей.

За 2 430 000 рублей покупатели могут заказать Chevrolet Captiva в Воронеже, автомобиль будет доставлен в течение 4-6 недель. В данном случае представлен переднеприводный автомобиль в комплектации Premium, включающей кожаный салон, подогрев зеркал и заднего стекла, камеру заднего вида с парктрониками, датчики света и дождя, а также климат- и круиз-контроль.

Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva

Кроме того, модели Chevrolet Captiva обычно имеют люк, систему бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, декоративную подсветку интерьера, мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, навигацию, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, шесть динамиков и полноразмерную запаску.

Аналогичный кроссовер с семиместным салоном можно заказать за 2 850 000 рублей из ОАЭ в Владивостоке, либо приобрести из наличия в Иркутске за 2 870 000 рублей.

Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva

Все предлагаемые «Каптивы» имеют одинаковую техническую начинку: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор Daewoo S-TEC III LJO мощностью 147 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 4119
24.08.2025 
Фото:Chevrolet
