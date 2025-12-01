#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

«Ручник» – это не только о безопасности при парковке. Что еще он умеет

Эксперты рассказали, почему будущее ручного тормоза за автоматикой

Ручной тормоз – скромный, но незаменимый помощник водителя, о котором часто вспоминают лишь на парковке.

Рекомендуем
Что изменится в жизни автомобилистов с декабря — 5 важных моментов

Его история началась более ста лет назад с одной задачи – удерживать автомобиль на склоне. Сегодня это по-прежнему главная, но не единственная его миссия. Простая и надежная механическая конструкция на тросах гарантирует работу даже при отказе основной тормозной системы, превращая «ручник» в аварийный инструмент для остановки.

Современные технологии активно меняют привычный образ. Классический рычаг между сиденьями все чаще уступает место изящной кнопке электронного стояночного тормоза (EPB). Такие системы автоматизируют процесс, сами активируясь при остановке и интегрируясь с помощниками, например, для старта в горку.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Но «ручник» – это не только о безопасности и парковке. В мире автоспорта он стал ключевым инструментом для эффектных управляемых заносов в дрифте, для чего создают даже специальные усиленные версии.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Несмотря на эволюцию, принцип остается прежним – обеспечить контроль. Вне зависимости от типа, будь то рычаг, педаль в американских авто или электронная кнопка, исправность этой системы критически важна. Регулярная проверка защитит от коварной коррозии тросов и неприятных сюрпризов.

Будущее, вероятно, полностью за автоматикой, и рычаг скоро станет атрибутом ретрокаров. Но как бы ни менялся его вид, роль ручного тормоза как верного стража безопасности и неожиданного помощника в экстремальных ситуациях останется неизменной.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / jcomp
Количество просмотров 252
01.12.2025 
Фото:freepik / jcomp
Поделиться:
Оцените материал:
0