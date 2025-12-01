«Ручник» – это не только о безопасности при парковке. Что еще он умеет

Эксперты рассказали, почему будущее ручного тормоза за автоматикой

Ручной тормоз – скромный, но незаменимый помощник водителя, о котором часто вспоминают лишь на парковке.

Его история началась более ста лет назад с одной задачи – удерживать автомобиль на склоне. Сегодня это по-прежнему главная, но не единственная его миссия. Простая и надежная механическая конструкция на тросах гарантирует работу даже при отказе основной тормозной системы, превращая «ручник» в аварийный инструмент для остановки.

Современные технологии активно меняют привычный образ. Классический рычаг между сиденьями все чаще уступает место изящной кнопке электронного стояночного тормоза (EPB). Такие системы автоматизируют процесс, сами активируясь при остановке и интегрируясь с помощниками, например, для старта в горку.

Но «ручник» – это не только о безопасности и парковке. В мире автоспорта он стал ключевым инструментом для эффектных управляемых заносов в дрифте, для чего создают даже специальные усиленные версии.

Несмотря на эволюцию, принцип остается прежним – обеспечить контроль. Вне зависимости от типа, будь то рычаг, педаль в американских авто или электронная кнопка, исправность этой системы критически важна. Регулярная проверка защитит от коварной коррозии тросов и неприятных сюрпризов.

Будущее, вероятно, полностью за автоматикой, и рычаг скоро станет атрибутом ретрокаров. Но как бы ни менялся его вид, роль ручного тормоза как верного стража безопасности и неожиданного помощника в экстремальных ситуациях останется неизменной.

