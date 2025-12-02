Кроссовер нового российского бренда впервые попал в пятерку лидеров рынка

«Автостат» привел топ-5 самых популярных кроссоверов России

Кроссовер Solaris HC, производимый на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, впервые попал в пятерку самых востребованных моделей в сегменте SUV на российском рынке.

По итогам 48-й недели 2025 года (с 24 по 30 ноября) в России было продано 1074 новых кроссоверов Solaris HC. Эта модель, основанная на корейской Hyundai Creta, выпускается под российским брендом.

Лидером по-прежнему остается кроссовер Haval Jolion, реализованный в количестве 1592 автомобилей за ту же неделю. На втором месте располагается кроссовер Tenet T7 с 1337 проданными единицами, а третьим стал Tenet T4, спрос на который составил 1243 автомобиля. Оба последних производятся на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Solaris HC занял четвертую строчку, а пятую – Geely Monjaro с показателем 968 реализованных машин.

В топ-10 также вошли Belgee X50 (928 ед.) и Belgee X70 (884 ед.), внедорожник Lada Niva Legend (785 ед.), кроссовер Haval M6 (748 ед.) и внедорожник Lada Niva Travel (717 ед.).

