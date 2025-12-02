#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Кроссовер нового российского бренда впервые попал в пятерку лидеров рынка

«Автостат» привел топ-5 самых популярных кроссоверов России

Кроссовер Solaris HC, производимый на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, впервые попал в пятерку самых востребованных моделей в сегменте SUV на российском рынке.

Рекомендуем
Таких машин мы еще не видели! — 6 главных новинок зимы

По итогам 48-й недели 2025 года (с 24 по 30 ноября) в России было продано 1074 новых кроссоверов Solaris HC. Эта модель, основанная на корейской Hyundai Creta, выпускается под российским брендом.

Лидером по-прежнему остается кроссовер Haval Jolion, реализованный в количестве 1592 автомобилей за ту же неделю. На втором месте располагается кроссовер Tenet T7 с 1337 проданными единицами, а третьим стал Tenet T4, спрос на который составил 1243 автомобиля. Оба последних производятся на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Solaris HC занял четвертую строчку, а пятую – Geely Monjaro с показателем 968 реализованных машин.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В топ-10 также вошли Belgee X50 (928 ед.) и Belgee X70 (884 ед.), внедорожник Lada Niva Legend (785 ед.), кроссовер Haval M6 (748 ед.) и внедорожник Lada Niva Travel (717 ед.).

Solaris HC
Haval Jolion
Geely Monjaro
Tenet T4
Tenet T7

Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Solaris
Количество просмотров 624
02.12.2025 
Фото:Solaris
Поделиться:
Оцените материал:
0