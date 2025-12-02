#
Почему врет спидометр? Автопроизводители намеренно его разгоняют

Эксперты: завышение спидометра на 5-7 км/ч создает «буфер безопасности»

Завышенные цифры на спидометре – не ошибка, а сложившаяся практика, в которой пересекаются маркетинг, экономия и законы психологии, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Автомобильные спидометры десятилетиями показывают скорость выше реальной. Яркий пример — ВАЗ-2101 со шкалой до 160 км/ч при фактическом максимуме в 145. Современные кроссоверы, такие как Renault Duster, также часто имеют разметку до 210-240 км/ч, оставаясь далекими от этих показателей. Этот «обман» является осознанным инженерным и маркетинговым решением.

Одна из ключевых причин – психологическое воздействие. Большие цифры создают у водителя ощущение мощности и внушительного запаса хода, вызывая эмоциональный отклик. Кроме того, производители экономят на унификации: одна и та же приборная панель может использоваться для разных версий одной модели – от базовой до спортивной. Это избавляет от необходимости разрабатывать отдельные компоненты для каждой из них.

Существует и эргономический аспект. Инженеры стремятся к тому, чтобы при типичной скорости движения (80-120 км/ч) стрелка находилась в центральном, наиболее удобном для восприятия секторе шкалы.

Намеренная погрешность в 5-7 км/ч в сторону завышения также служит «буфером безопасности», снижая риск штрафа при незначительном превышении и дисциплинируя водителя.

Таким образом, «врущий» спидометр – это продуманный элемент, в котором точность уступила место практичности, экономии и восприятию.

