Легендарная Honda официально вернулась в Россию: цены доступны
Дистрибьютор автомобилей Honda в России начал прием заказов на обновленный Civic 2025 модельного года.
Седан одиннадцатого поколения получил обновленный дизайн, улучшенное цифровое оснащение и новую линейку двигателей. Внешние изменения затронули передний бампер, решетку радиатора и светотехнику.
Для российского рынка предлагаются две силовые установки. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор VTEC Turbo доступен в версиях с мощностью 129 л.с. и крутящим моментом 180 Нм, а также 182 л.с. и 240 Нм. Оба мотора работают в паре с вариатором CVT.
Гибридный вариант e:HEV основан на 2-литровом атмосферном двигателе и двух электромоторах. Общая мощность этой установки составляет 203 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 315 Нм. Средний расход топлива у гибрида составляет 4,5 литра на 100 км, у бензиновой версии – 5,8 литра.
В России обновленный Honda Civic предлагается в базовой комплектации Comfort, начальная цена составляет 2 700 000 рублей. Гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тысяч километров пробега.
