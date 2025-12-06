#
Kia Vision Meta Turismo — таким корейцы видят будущие автомобили

Kia показала футуристический концепт Gran Turismo

Kia представила провокационный концепт-кар Vision Meta Turismo, который переносит элегантность и дух дальних путешествий 1960-х в цифровую эпоху.

Этот автомобиль – не просто демонстрация дизайна, а целостное видение будущего, где вождение становится глубоким эмоциональным и технологическим опытом.

Философия концепта строится на трех основных принципах. Во-первых, это высокопроизводительное вождение: динамичный силуэт в духе классических Gran Turismo promises. Во-вторых, полное цифровое погружение. С помощью дополненной реальности и «умных» стел салон превращается в интерактивную среду, адаптирующуюся под настроение поездки. В-третьих, это просторный интерьер, вдохновленный атмосферой современной гостиной, где акцент сделан на комфорте и персонализации.

Но главные инновации скрыты внутри. Революционное рулевое колесо становится интуитивным центром управления, а проекционная система дополненной реальности выводит виртуальную графику прямо над дорогой, смешивая физический и цифровой миры. Автомобиль предлагает три уникальных режима: скоростной Speedster, расслабляющий Dreamer и игровой Gamer, превращающий салон в развлекательное пространство.

Как отметил Карим Хабиб, глава отдела глобального дизайна Kia, Vision Meta Turismo воплощает стремление бренда создавать технологичную мобильность, которая вовлекает и вдохновляет.

Этот концепт служит заявлением о намерениях Kia, обещая будущее, где автомобиль станет не просто средством передвижения, а персональным пространством для драйва, отдыха и цифровых открытий.

Источник:  KCB
Алексеева Елена
Фото:Kia
06.12.2025 
Фото:Kia
