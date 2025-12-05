#
Дофамин за рулем: почему мы не можем оторваться от телефона и как применить технику «5 секунд»

Специалист объяснила, почему штраф не работает против «смартфонной» зависимости

Водитель, который то и дело тянется к телефону, – это не безответственный человек, а жертва собственной нейробиологии.

Как объяснила нейропсихолог Светлана Пуля, наш мозг реагирует на уведомление еще до того, как мы осознаем это. При виде сигнала выделяется дофамин – гормон ожидания «награды», создавая мощный импульс проверить сообщение.

Эта реакция сродни зависимости, и логические аргументы вроде опасности ДТП или штрафа в 1500 рублей в данный момент просто не работают.

Победить эту схему можно, лишь перестроив свои привычки. Самый действенный способ – физически убрать телефон из поля зрения, например, в закрытый бардачок или на заднее сиденье. Когда гаджет не виден, цикл зависимости прерывается. Также эффективно полностью отключить уведомления, а не просто звук.

Она советует дать мозгу дофамин из другого источника. Вместо телефона включите энергичную музыку, аудиокнигу или интересный подкаст.

Можно применить и технику «5 секунд»: почувствовав желание взять телефон, медленно досчитайте до пяти – это «включит» логику и позволит сделать осознанный выбор. Для долгих поездок психолог советует планировать остановки, чтобы проверять сообщения, и использовать голосовые команды или автоответчик.

Эти простые шаги помогут обмануть мозг и сделать дорогу по-настоящему безопасной.

Мы теряем эмоциональную связь с автомобилем, отмечает специалист Алексей Абрамов и рассказывает, как это происходит, на своем примере.

Источник:  Авто Mail
Алексеева Елена
Фото:freepik / ArthurHidden
Количество просмотров 156
05.12.2025 
Фото:freepik / ArthurHidden
