В компании BAIC рассказали о судьбе кроссоверов в России

BAIC: о прекращении продаж в РФ кроссоверов X55 и X75 речи не идет

В компании BAIC подтвердили, что кроссоверы линейки X, включая модели X55 и X75, продолжат продаваться в России. Как сообщили в пресс-службе марки, на данный момент нет планов по прекращению их продаж.

«Модели BAIC X55 и BAIC X75 останутся в российской линейке бренда. Мы планируем сделать заказ на переднеприводные версии машин этой серии, а в 2027 году собираемся продавать полноприводные варианты», – заметили в пресс-службе компании.
BAIC X55
BAIC X75

Ранее сообщалось о намерении компании акцентировать внимание на внедорожниках. В рамках этой стратегии планируется добавление бензиновых версий к существующим дизельным моделям BAIC BJ40 и BJ60, а также дебют BJ30 и BJ41.

В следующем году BAIC планирует реализовать в России 10 тысяч автомобилей. Ранее возникали слухи о возможной остановке продаж кроссоверов X-серии.

Седан U5 Plus также останется на конвейере, с локализацией его производства (включая сварку и окраску), запланированной на середину 2026 года, чтобы соответствовать новым требованиям для такси.

Ранее «За рулем» перечислил топ-10 самых дешевых автомобилей в России в декабре.

Источник:  «Российская газета»
