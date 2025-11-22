Никаких кроссоверов: BAIC будет продавать в России только рамные внедорожники
Компания BAIC сообщила об изменении своей стратегии на российском рынке, объявив, что в 2026 году она сосредоточится на продаже рамных внедорожников.
В дополнение к дизельным моделям BJ40 и BJ60, уже доступным на российском рынке, планируется внедрить и их бензиновые версии.
Также запланирован запуск новых гибридных моделей, таких как BJ30 и BJ41. BAIC нацелена на продажу около 10 тысяч автомобилей в следующем году.
Существующие кроссоверы покинут российский рынок, хотя компания рассматривает возможность их возвращения в 2027 году в новых версиях – с полным приводом и гибридными силовыми установками, что поможет им стать более конкурентоспособными в современных условиях.
