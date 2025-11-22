#
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Никаких кроссоверов: BAIC будет продавать в России только рамные внедорожники

В 2026 году BAIC сосредоточится на продаже рамных внедорожников в России

Компания BAIC сообщила об изменении своей стратегии на российском рынке, объявив, что в 2026 году она сосредоточится на продаже рамных внедорожников.

В дополнение к дизельным моделям BJ40 и BJ60, уже доступным на российском рынке, планируется внедрить и их бензиновые версии.

Также запланирован запуск новых гибридных моделей, таких как BJ30 и BJ41. BAIC нацелена на продажу около 10 тысяч автомобилей в следующем году.

BAIC BJ40
BAIC BJ40
Существующие кроссоверы покинут российский рынок, хотя компания рассматривает возможность их возвращения в 2027 году в новых версиях – с полным приводом и гибридными силовыми установками, что поможет им стать более конкурентоспособными в современных условиях.

Источник:  Китайские автомобили
Лежнин Роман
Фото:EPA
22.11.2025 
