В РФ подорожал крупный рамный внедорожник: называем цены

В России прошел пересмотр цен на седан BAIC U5 Plus и внедорожник BAIC BJ60

BAIC обновил прайсы двух своих моделей на российском рынке. Седан BAIC U5 Plus стал менее доступным, хотя его цена снизилась в комплектациях 2025 года с вариатором, тогда как внедорожник BJ60 подорожал.

На официальном сайте BAIC в России убрали прайс-лист на седан BAIC U5 Plus для автомобилей 2024 года выпуска, а также исчезла цена для базовой комплектации Luxury 2025 года с пятиступенчатой механической коробкой передач. В результате, седан стал менее доступным, хотя производитель снизил цены на две оставшиеся в прайс-листе версии 2025 года с вариатором.

Теперь начальная комплектация BAIC U5 Plus – это версия Luxury с вариатором, цена которой уменьшилась на 49 991 рубль до 2 279 000 рублей (раньше она стоила 2 328 991 рубль). Топовая версия Honor теперь стоит 2 379 000 рублей вместо прежних 2 424 391 рубля, то есть подешевела на 45 391 рубль.

BAIC U5 Plus

Все модели BAIC U5 Plus, независимо от комплектации, имеют 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 л. с. В базовое оборудование седана входят мультируль, ABS, фронтальные подушки безопасности как для водителя, так и для пассажира, а также система мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном.

Внедорожник BAIC BJ60, как и ранее, предлагается в одной комплектации Exclusive, но теперь его цена возросла на 90 000 рублей. Технические характеристики модели остались без изменений: 2,0-литровый дизельный мотор с турбонаддувом мощностью до 163 л. с. дополнен 48-вольтовым стартер-генератором и работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – одключаемый полный.

BAIC BJ60

