Трамп увидел «очень милые» кейкары в Японии и дал приказ чиновникам

Президент США очарован японскими кейкарами и хочет внедрить культуру таких машин

Президент США Дональд Трамп, очарованный японскими кейкарами во время своего визита, высказал идею о возможном распространении культуры мини-автомобилей в Америке.

После поездки он поделился с журналистами впечатлениями от этих компактных машин, отметив их необычный дизайн и практичность для городских условий. По словам Трампа, он сразу задумался, почему американцы не могут покупать такие автомобили нового образца.

«Они очень маленькие и симпатичные, и мне стало интересно, как бы они прижились у нас», — сказал президент.

Узнав, что кейкары не соответствуют стандартам безопасности США и не адаптированы к местным дорожным условиям и, как правило, складываются, как шезлонг, при столкновении с F-150, он, по-видимому, решил, что настоящая проблема – это правила, а не машины.

Кейкар Honda N

Трамп, как сообщается, поручил министру транспорта Шону Даффи изучить возможности для их адаптации и производства на американском рынке такими компаниями, как Toyota и Honda.

Однако энтузиазм президента может столкнуться с рядом объективных сложностей. Кейкары, идеально подходящие для плотного трафика японских городов, могут оказаться менее практичными на американских дорогах, где распространены более крупные автомобили. Кроме того, эксперты отмечают, что спрос на малолитражные автомобили в США традиционно невысок.

Тем не менее, инициатива Трампа открывает дискуссию о возможных изменениях в регулировании. Если соответствующие нормативы будут пересмотрены, американские покупатели в будущем могут увидеть эти необычные автомобили в своих дилерских центрах.

