Береги не жалея: почему слишком аккуратная езда может убить мотор вашего авто

Александр Чермицин: Позволяйте иногда мотору работать в полную силу

Многие уверены: чтобы сохранить двигатель, нужно ездить плавно и неспешно, избегая высоких оборотов.

Однако на практике все оказывается с точностью до наоборот. Постоянно «бережливая», вялая езда может нанести мотору даже больший вред, чем периодическая агрессивная.

Специалисты объясняют, что современные автомобили, оснащенные сложной электроникой, адаптируются под стиль вождения. Если он всегда чрезмерно плавный, система управления двигателем подстраивается под медленные реакции, что приводит к неоптимальному сгоранию топлива. В результате в моторе накапливаются вредные отложения, технические жидкости теряют эффективность, а турбированные двигатели начинают страдать от детонации – преждевременных взрывов топлива в цилиндрах, которые физически разрушают поршневую группу.

Эксперт Александр Чермицин отмечает, что автомобиль должен работать в разных режимах, это предусмотрено конструкторами. Если же водитель постоянно боится «дать мотору подышать, механизмы работают монотонно, не выходя на расчетные параметры, для которых их создавали».

Результатом такой эксплуатации часто становятся потеря мощности, повышенный расход топлива и масляный дым из выхлопной трубы после, казалось бы, щадящего городского режима.

При этом и постоянная езда «в красной зоне», с резкими стартами и торможениями, очень вредна, ускоряя износ трансмиссии и подвески.

Идеальная формула – это предсказуемая, ровная манера вождения, которая периодически разбавляется уверенным разгоном и работой двигателя на средних оборотах. Так мотор прогревается, системы очищаются от отложений, а все узлы получают необходимую смазку. Главное – избегать крайностей и позволять автомобилю иногда работать в полную силу.

Источник:  «Авто Взгляд»
