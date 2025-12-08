#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В РФ дорожают машины 2025 года и снижаются скидки на модели предыдущих лет
8 декабря
В РФ дорожают машины 2025 года и снижаются скидки на модели предыдущих лет
Аналитик Мосеев: дилеры переписали прайсы на...
Skoda Rapid
8 декабря
Недорогая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ: цены доступны
В России появились в продаже новые Skoda Rapid...
Рулевое колесо электромобиля Атом, фото с официального сайта проекта
8 декабря
Атом может лишиться фирменного дисплея в руле
Конструктор электромобиля Атом: дисплей в руле...

Число регистраций Mercedes в России резко выросло

Продажи Mercedes-Benz в России выросли вдвое

В ноябре 2025 года на российском рынке новых автомобилей Mercedes-Benz наблюдается значительный рост.

Рекомендуем
Ремень вместо цепи ГРМ, + 7 л.с. и всё? Что еще поменяли в Лада Нива Travel

Согласно данным, в прошлом месяце было зарегистрировано 1160 автомобилей этой марки, что вдвое превышает результаты аналогичного периода прошлого года, когда было зафиксировано 559 единиц.

Информацию об этом передал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. За первые одиннадцать месяцев 2025 года общие продажи Mercedes-Benz составили 7985 автомобилей, что на 26% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Среди самых популярных моделей в ноябре на первом месте оказался Mercedes-Benz G-класс с 200 проданными единицами. В топ-5 также вошли кроссоверы GLC (181 единица), GLS (157 единиц) и GLE (141 единица). Купе GLC, седан E-класс и кроссовер-купе GLE также показали хорошие результаты, продажами 119, 117 и 109 единиц соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:PxHere
Количество просмотров 4
08.12.2025 
Фото:PxHere
Поделиться:
Оцените материал:
0