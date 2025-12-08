В России хотят узаконить электронные права: подробности
Министерство цифрового развития предложило сделать электронные водительские права, доступные на платформе «Госуслуги», равноправными с традиционными бумажными. Проект постановления размещен на специальном портале и будет обсуждаться до 20 декабря.
Также рассматриваются аналогичные меры для других документов, таких как пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении. Электронные версии документов планируется показывать в форме QR-кода, при этом их использование будет добровольным.
Летом 2025 года начальник ГАИ Михаил Черников сообщал о том, что ведется работа по формированию законодательной базы для внедрения цифровых водительских прав и свидетельств о регистрации ТС.
