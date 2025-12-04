Новое в законе 2026: как будут наказывать за «лекарственное опьянение»

Водителей начали лишать прав за прием лекарств

Эта тема обросла множеством мифов и легенд. Может ли простая таблетка от бессонницы или сироп от кашля обернуться лишением водительских прав, штрафом и судом? Как закон трактует такие ситуации, какие препараты представляют реальную опасность? Разбираемся на примере новейших изменений законодательства и судебной практики.

Факт наличия

Все автомобилисты знают: обнаружили в организме алкоголь свыше разрешенного порога – тут же потеряешь права плюс заплатишь крупный штраф. Та же участь ждет любого, у кого в крови найдут наркотики или психотропные вещества, причем абсолютно неважно, по какой причине они попали в организм, даже если лекарство выписал врач.

Закон суров: достаточно наличия вещества из специального перечня, и на тебя сразу накладываются штраф и лишение прав на срок до двух лет. При этом суд не интересует ни рецепт, ни диагноз. Важен только сам факт наличия в организме вещества, входящего в «черный список 681». А современное оборудование может находить в образце даже отдельные молекулы!

Перечень № 681

С обычными лекарствами, не относящимися к наркотикам или психотропам, еще недавно ситуация была не такой однозначной. Некоторые суды трактовали расплывчатую норму «иные вызывающие опьянение вещества» максимально расширительно, лишая прав и за прием, казалось бы, безобидных препаратов.

В 2022 году Конституционный суд поставил точку: привлекать к ответственности за состояние опьянения можно только за алкоголь, наркотики или психотропы. Иначе говоря, если препарат не входит в перечень № 681, наказывать за его прием сегодня нельзя – по крайней мере, формально. А если хотите привлекать за лекарства, то вносите изменения в законодательство.

Лекарственное опьянение

С момента решения КС РФ прошло уже три года и вот новости: в 2026 году по заявлениям депутатов ожидается принятие поправок в КоАП РФ, которые вводят понятие «лекарственного опьянения». Официальный список препаратов, запрещенных для водителей, утвердит правительство. Если хотя бы следы таких веществ обнаружат в анализах, то наказание будет таким же суровым, как за наркотики.

Что делать

Что же делать обычному автомобилисту?

Во‑первых, быть крайне внимательным к своему аптечному набору: вдумчиво читать инструкции. Знать, входят ли ваши препараты в список контролируемых. Любое средство, содержащее бензодиазепины, барбитураты, опиоиды – под строжайшим запретом за рулем, даже если вам их назначил врач.

Во‑вторых, помнить о риске ложноположительных тестов, например, после приема сиропа с декстрометорфаном или старых антигистаминных. В таком случае важно сохранять спокойствие, проходить всю процедуру до конца, требовать подтверждающего лабораторного анализа и фиксировать всё на видео.

Нужна защита

Понятно, что большинство автомобилистов все-таки не прочтет инструкцию к препарату с мелким шрифтом и попадет под действие грядущих поправок про «лекарственное опьянение» самым прямым образом. Именно поэтому, с моей точки зрения, до их принятия очень важно дополнить законодательные нормы двумя защитными механизмами:

1. Четкое уведомление о запрете приема препарата для водителей на упаковке. Обычно это перечеркнутый автомобиль или пиктограмма знака «STOP» с указанием времени, в течение которого нельзя садиться за руль после приема. Депутат ГД РФ Ярослав Нилов уже вносил такой законопроект, который, к сожалению, не приняли. Конечно, практически каждый автомобилист, если увидит такой предупреждающий знак, не будет нарушать.

2. Нижний порог содержания лекарственного препарата в организме. Многие препараты имеют период выведения больше недели после приема. И даже спустя долгое время современным оборудованием обнаруживаются следы этих веществ. Поэтому нужно четко обозначать концентрации, которые не представляют угрозу для ­безопасности движения.

Если оба этих балансирующих пункта будут ­внедрены в законодательство, то негативный эффект от привлечения к ответственности за сироп от кашля как за наркотики будет сильно сглажен. Но пока депутаты решительно настроены принять поправки «как есть», и тогда всем автомобилистам, принимающим лекарства, надо будет очень внимательно перед каждым приемом таблетки читать очень мелкий шрифт в аннотации.

Проще не болеть.

