Штрафы за прием лекарств — уже скоро?

В России утвердят список препаратов, за прием которых можно лишиться прав

Перечень лекарственных препаратов, прием которых будет являться основанием для лишения водительского удостоверения, может появиться в РФ, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Весной Госдума приняла в первом чтении проект закона об административной ответственности для водителей за прием определенных лекарств. Согласно документу, перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит Правительство России. В первую очередь, сюда могут войти именно те препараты, которые затрудняют концентрацию внимания человека. Например, снотворные и седативные средства», – рассказал Леонов.

Он разъяснил, что меры к водителю будут приниматься после установления совокупности клинических признаков «лекарственного опьянения». Также парламентарий отметил, что ЛДПР предлагает маркировать медикаменты из «запрещающего» списка, чтобы водителям не пришлось его штудировать. Напомним, вопросы о маркировке лекарств поднимались не раз: например, в 2022 году, а также совсем недавно, в апреле 2025-го.

Законопроект о запрете приема отдельных препаратов за рулем был внесен Правительством РФ еще в июне 2023-го, а принят – весной 2025-го. Инициатива предполагает внесение изменений в статью 27.12.1 и примечание к статье 12.8 КоАП России, за нарушение которой водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.