Депутаты не поддержали инициативу о маркировке запрещенных лекарств для водителей
В Госдуме отклонили законопроект о маркировке недопустимых для водителей лекарств

На пленарном заседании 24 сентября Госдума отклонила законопроект, который предлагал добавлять в инструкции по применению лекарственных препаратов с наркотическими или психотропными веществами предупреждения для водителей о запрете управлять автомобилем после их приема.

Инициаторы предлагали внести поправки в статью 46 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». Упаковку таких препаратов предлагалось снабжать изображением дорожного знака «Движение запрещено», а в инструкциях к ним приводить информацию о наличии наркотиков или психотропов в составе лекарства и их времени нахождения в организме.

Авторы инициативы считали, что это должно было повысить осведомленность водителей о необходимости избегать вождения в период активного действия таких препаратов. Законопроект был разработан в мае текущего года.

«Судебная практика сейчас складывается не в пользу водителей, и практически все, у кого в результате медицинского обследования были обнаружены следы фенобарбитала, кодеина или других веществ, получили административную ответственность за вождение в состоянии наркотического опьянения», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Госдума не в первый раз отклоняет законопроект о маркировке лекарственных средств, которые запрещено употреблять при управлении транспортом. Подобное уже происходило в ноябре 2023 года.

Источник:  Система обеспечения законодательной деятельности
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
25.09.2025 
Фото:freepik / freepik
