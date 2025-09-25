Депутаты не поддержали инициативу о маркировке запрещенных лекарств для водителей
На пленарном заседании 24 сентября Госдума отклонила законопроект, который предлагал добавлять в инструкции по применению лекарственных препаратов с наркотическими или психотропными веществами предупреждения для водителей о запрете управлять автомобилем после их приема.
Инициаторы предлагали внести поправки в статью 46 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». Упаковку таких препаратов предлагалось снабжать изображением дорожного знака «Движение запрещено», а в инструкциях к ним приводить информацию о наличии наркотиков или психотропов в составе лекарства и их времени нахождения в организме.
Авторы инициативы считали, что это должно было повысить осведомленность водителей о необходимости избегать вождения в период активного действия таких препаратов. Законопроект был разработан в мае текущего года.
«Судебная практика сейчас складывается не в пользу водителей, и практически все, у кого в результате медицинского обследования были обнаружены следы фенобарбитала, кодеина или других веществ, получили административную ответственность за вождение в состоянии наркотического опьянения», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Госдума не в первый раз отклоняет законопроект о маркировке лекарственных средств, которые запрещено употреблять при управлении транспортом. Подобное уже происходило в ноябре 2023 года.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Штрафы за среднюю скорость - что решили в Госдуме?
|
Рейтинг самых дешевых иномарок с МКП в России
|
Подсчитали, во сколько обойдется подготовить авто к зиме в 2025
- «За рулем» можно читать и в MAX