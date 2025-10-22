Заболевших водителей автоматически лишат прав

С 2027 года водительские права будут автоматически аннулировать по медпоказаниям

С марта 2027 года в России начнет действовать новый порядок, при котором водительское удостоверение могут автоматически аннулировать при выявлении серьезных заболеваний.

Принятые поправки в законодательство направлены на то, чтобы исключить нахождение за рулем водителей с медицинскими противопоказаниями, такими как эпилепсия, шизофрения, слепота и другие расстройства.

Согласно новым правилам, если медицинская организация обнаружит у пациента заболевание, входящее в установленный Правительством перечень, она направит уведомление в ГИБДД. После этого у водителя будет три месяца на прохождение внеочередного обязательного медосвидетельствования. Если диагноз подтвердится или человек просто не явится на обследование, действие его прав будет прекращено. Ранее водитель мог управлять автомобилем до конца срока действия прав, даже если у него появились серьезные противопоказания.

Как пояснили законодатели, это станет возможным благодаря созданию единой системы мониторинга. Медицинские базы данных будут оперативно обмениваться информацией с базами МВД. При этом в ГИБДД поступит не диагноз человека, а лишь сигнал о наличии медицинских оснований для отзыва водительского удостоверения, что обеспечит защиту персональных данных.