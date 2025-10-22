#
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Автопродление водительских прав отменяется. Рассказываем подробности

С 2026 года автомобилистов ждет возврат к стандартной процедуре замены прав

С 1 января 2026 года в России завершается действие временных правил автоматического продления водительских удостоверений.

Как пояснил эксперт МГЮА Тургунбой Зокиров, с этой даты вернется стандартный порядок замены прав. Автопродление, действовавшее с 2022 года, касалось только тех удостоверений, чей срок истекал до конца 2025 года. Например, права, которые должны были стать недействительными 31 декабря 2025 года, автоматически будут действовать до 30 декабря 2028 года.

Однако если срок ваших прав истекает 1 января 2026 года или позже, продлевать их придется в обычном режиме.

Особое внимание стоит уделить водителям, которые уже воспользовались автопродлением. Им необходимо найти в своих правах первоначальную дату окончания срока действия. Именно от этой даты нужно отсчитывать три года продленного периода. К примеру, если права должны были закончиться 1 января 2023 года, то они действительны до 31 декабря 2025 года.

С первого дня 2026 года такое удостоверение автоматически станет недействительным. Управление автомобилем с просроченными правами грозит серьезным штрафом от 5 до 15 тысяч рублей и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку.

Напомним, что стандартный срок действия водительского удостоверения составляет 10 лет.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
22.10.2025 
Фото:Depositphotos
