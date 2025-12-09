VIN-код часто раскрывает правду, скрытую за идеальным видом авто

Эксперты: первые символы VIN-кода помогают определить страну производства авто

Покупка подержанного автомобиля – это всегда лотерея, где внешняя привлекательность может скрывать важные детали, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Специалисты советуют обращать внимание не только на марку и комплектацию, но и на место сборки, которое напрямую влияет на долговечность машины. Несмотря на единый бренд, качество автомобилей, выпущенных на заводах в разных странах, часто различается из-за отличий в стандартах контроля.

Узнать страну-производителя легко по первым трем символам VIN-кода, уникального идентификатора любого автомобиля. Так, буквы J, W и K традиционно указывают на сборку в Японии, Германии и Южной Корее соответственно. Наличие в начале кода буквы L означает китайское производство, что для многих моделей служит сигналом для особенно тщательной проверки кузова и интерьера.

Как отмечают в сервисных центрах, машины, собранные на площадках с менее строгими нормативами, чаще страдают от коррозии после зимнего сезона, а пластик в салоне быстрее теряет вид. Конечно, страна сборки – не единственный фактор. Реальную картину формируют также климат региона эксплуатации, состояние дорог и история обслуживания. Однако VIN-код остается надежной отправной точкой, которая помогает заглянуть глубже глянцевого фасада и сделать осознанный выбор.

