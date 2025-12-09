Китайские машины теряют популярность: раскрыты причины

Доля китайских автомобилей на российском рынке снижается впервые за пять лет

Доля китайских автомобилей на российском рынке впервые за пять лет снизилась. Как указано в отчете аналитического агентства «Автостат», продажи новых легковых машин продолжили уменьшаться. За 11 месяцев 2025 года наблюдается снижение продаж на 18% по сравнению с предыдущим годом, о чем сообщил исполнительный директор «Автостат» Сергей Удалов.

Китайские автомобили остаются ключевыми игроками на рынке. По данным ГК «АвтоСпецЦентр», в число самых популярных брендов в январе-октябре 2025 года вошли Haval (135,8 тыс. авто, что на 15% меньше, чем в 2024 году), Chery (94,4 тыс. единиц, сократившись на 29%) и Geely (76,6 тыс., что на 41% меньше, чем в прошлом году).

Тем не менее, дилеры признают, что доля китайских машин уменьшается. В группе компаний «Автодом» отметили, что это первое снижение за последние пять лет, и лишь продажи Haval выросли с 12% до 12,8%. Снижение продаж обусловлено множеством факторов: возросшим утильсбором, высокой ключевой ставкой и увеличением конкуренции со стороны автомобилей, собранных в России (Tenet) и Беларуси (Belgee).

По оценкам ассоциации РОАД, доля китайских автомобилей в сегменте новых легковых машин остается на уровне 55-60%. Однако, как подчеркнула руководитель пресс-службы Вера Павлова, важно различать долю и абсолютные показатели, так как объемы продаж действительно снизились.

«Снижение наблюдается в последние месяцы и связано с рядом факторов. Во-первых, с общим ослаблением потребительского спроса из-за высокой ключевой ставки и сокращением доступности автокредитов. Во-вторых, значительное влияние оказали рост утильсбора, увеличение логистических расходов и повышение общих затрат на владение автомобилем. Также часть спроса переместилась на вторичный рынок, что сдерживает продажи новых автомобилей, включая китайские бренды», – добавила специалист.

