Эти автомобили можно выгоднее всего продать в России

«Авито Авто»: Haval, Chery и Geely оказались самыми ликвидными китайскими авто

В список автомобилей китайских брендов с высокой остаточной стоимостью, которые выгодно перепродать спустя несколько лет, вошли в основном модели Haval, Geely и Chery. Об этом сообщили эксперты «Авито Авто» 13 ноября, изучив объявления о продаже подержанных автомобилей на своей платформе.

Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

В ходе исследования применялись данные о текущих средних ценах на вторичном рынке автомобилей трехлетней давности, которые были сопоставлены с ценами на новые версии этих же моделей в 2022 году.

Самым ликвидным китайским автомобилем стал Haval Jolion: за три года его цена снизилась на 23,3%, и в октябре 2025 года его можно будет продать в среднем за 1,67 млн рублей. Следующими по убыванию стоимости идут Haval F7x (–26,6%; 1,94 млн рублей) и Haval F7 (–26,7%; 1,88 млн рублей).

Haval F7x
Haval F7x

В пятерку лидеров также включены Geely Tugella, падение цены которой составило 29,9% – сейчас ее стоимость равна 2,61 млн рублей, и Exeed LX, цена которого снизилась на 31,8% и составляет 1,82 млн рублей.

На треть дешевле, чем при покупке три года назад, продаются Geely Coolray (–32,9%; 1,65 млн рублей), Chery Tiggo 4 (–33,4%; 1,16 млн рублей) и Geely Atlas Pro (–34,4%; 1,85 млн рублей). Замыкают десятку рейтинга Chery Tiggo 8 Pro (–34,5%; 1,96 млн рублей) и Chery Tiggo 7 Pro (–34,9%; 1,62 млн рублей).

Haval Jolion
Haval F7x
Haval F7
Exeed LX
