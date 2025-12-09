В России хотят продлить эксперименты по маркировке автотоваров

#
9 декабря
9 декабря
Министерство промышленности и торговли России инициировало продление сроков экспериментов по добровольной маркировке нескольких категорий товаров, в числе которых находятся компоненты транспортных средств, устройства с двигателем внутреннего сгорания и самоходные машины.

Как сообщается, проект постановления Правительства предполагает продление экспериментов до 31 августа 2026 года. Ранее эти эксперименты должны были завершиться 28 февраля того же года.

В перечень товаров для добровольной маркировки входят не только автомобильные компоненты, но также оптоволоконная продукция, отопительные устройства, кабельно-проводниковая продукция, пиротехнические изделия, средства пожаротушения, обеспечивающие безопасность во время чрезвычайных ситуаций, а также полимерные трубы.

По информации Минпромторга, продление экспериментов позволит подготовить отрасли к переходу на обязательную маркировку, планируемую на 1 сентября 2026 года, при условии, что Правительство РФ примет соответствующее решение.

Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.

Источник:  Минпромторг
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
09.12.2025 
