Два недорогих кроссовера отечественной сборки уйдут из РФ

Марка BAIC уберет из российской линейки кроссоверы X35 и X7

Компания BAIC прояснила ситуацию с кроссоверами X35 и X7. Пресс-служба бренда сообщила, что автомобили будут распроданы, и на этом всё.

«X7 – это прошлое поколение X75. Что касается X35, то в Китае пока нет новой генерации этой модели», – отметили в компании.

Ранее представители BAIC заявляли, что модели BAIC X55 и BAIC X75 останутся в продаже в России.

На данный момент на российском рынке доступны дизельные внедорожники BJ40 и BJ60. В 2026 году к ним добавятся бензиновые версии, а также модели BJ30 и BJ41.

BAIC X35

BAIC переподписал контракты с 30 дилерами и планирует увеличить количество своих центров до 50 к 2027 году. В следующем году марка ожидает продажи около 10 тысяч автомобилей в России.

BAIC X7

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

