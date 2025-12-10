Исследование: какие автомобили с пробегом сейчас наиболее востребованы

#
По данным компании Pango Cars, в ноябре 2025 года на рынке подержанных автомобилей произошли заметные изменения. Медианная сумма кредита для приобретения таких машин достигла 1,2 млн рублей, а средневзвешенная процентная ставка составила 25,27% годовых.

Наибольший интерес среди покупателей вызывают автомобили возрастом около шести лет, что объясняется их предсказуемым остаточным ресурсом и сравнительно низкими затратами на обслуживание. В этом месяце наиболее востребованными стали автомобили 2017 года выпуска.

Динамика спроса по маркам остается стабильной: Lada занимает первое место с долей 13%, следом идут Kia с 11,3% и Hyundai, которые занимают 10%. В модельном рейтинге значительных изменений не произошло: Kia Rio, Lada Granta и Lada Vesta продолжают оставаться популярными благодаря доступной сервисной поддержке и предсказуемой остаточной стоимости.

Анализ возрастной группы автомобилей показывает, что увеличился интерес к более старым машинам. На долю автомобилей в возрасте от 10 до 15 лет приходится 39% всех сделок, тогда как легковушки возрастом от 5 до 10 лет занимают 29%.

Структура спроса по ценовым категориям также указывает на эту тенденцию. Наиболее популярным ценовым сегментом является диапазон от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, охватывающий 33% всех транзакций. Еще 22% покупателей выбирают автомобили стоимостью до 500 тысяч, в то время как на автомобили выше 1,5 млн рублей приходится 26% рынка.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

Источник:  «Российская газета»
