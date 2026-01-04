Молодые китайцы резко сменили автомобильные предпочтения

Китайские покупатели первой машины делают ставку на электричество, а не на бензин

Автомобильные предпочтения китайцев, впервые садящихся за руль собственной машины, претерпевают стремительную трансформацию.

Согласно недавнему исследованию Bloomberg Intelligence, почти каждый второй из таких покупателей (47%) планирует в ближайший год приобрести исключительно электромобиль. Еще в феврале эта доля едва достигала 25%, что свидетельствует о настоящем прорыве в массовом сознании.

Общая картина на рынке также меняется: сегодня 52% всех потенциальных клиентов в Китае рассматривают EV в качестве следующей покупки.

Параллельно с этим наблюдается неожиданное охлаждение интереса к переходным технологиям. Доля рассматривающих подключаемые гибриды упала почти вдвое — с 23% до 12%, а традиционные гибриды и вовсе потеряли былую привлекательность, опустившись в рейтинге с 15% до 9%.

При этом классические автомобили с ДВС демонстрируют стабильность: каждый пятый респондент (19%) по-прежнему отдает им предпочтение, напоминая, что автомобили на природном топливе рано списывать со счетов.

Эксперты связывают электрический бум с уникальной рыночной средой Китая. Как отмечает аналитик Bloomberg Intelligence Джоанна Чен, страна уже достигла ценового паритета между электромобилями и моделями с бензиновыми двигателями, опередив в этом Европу и США.

Высокий потребительский интерес к передовым цифровым функциям играет на руку местным технологическим гигантам и стартапам, которые теперь задают тон не только на внутреннем рынке, но и в глобальной конкуренции.

Этот мощный внутренний спрос, подогреваемый молодым поколением, становится ключевым драйвером, который позволяет китайским производителям не просто следовать трендам, а активно их формировать, выпуская новые модели с бешеной скоростью.

