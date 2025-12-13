Эксперт предостерег водителей от езды на «всесезонках». Это больше не работает

Абрамейцев: Законодательство даже не предусматривает всесезонной категории шин

Начальник отдела технической поддержки АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев объяснил, почему использование шин, позиционируемых как всесезонные, может быть небезопасным, особенно в условиях российского климата.

Специалист отметил, что действующее законодательство вообще не содержит понятия «всесезонная шина», выделяя лишь летнюю и зимнюю категории. Термин же уходит корнями в прошлое, когда водители действительно использовали один комплект круглый год. Однако с ростом скоростей и ужесточением требований к безопасности такая практика устарела.

Абрамейцев пояснил, что под «всесезонностью» часто понимают шины либо с крупными элементами рисунка протектора, которые предназначены для крупных кроссоверов и внедорожников для использования на бездорожье, либо фрикционные «липучки». Первые, несмотря на хорошую проходимость по снегу, на льду теряют сцепление из-за жесткой резины и специфического рисунка протектора. Их круглогодичное использование оправдано лишь на полноприводных автомобилях в регионах с мягкими зимами.

Что касается зимних фрикционных шин, их мягкая смесь, рассчитанная на мороз, при летних температурах быстро изнашивается, ухудшает управляемость и увеличивает тормозной путь. Таким образом, компромисс оказывается опасным: при круглогодичном использовании такие шины теряют способность эффективно работать на зимней дороге, а летом приведут к повышенному износу и плохой управляемости.

Эксперт настаивает, что в российских климатических реалиях универсальное решение почти неприменимо. Для обеспечения максимальной безопасности и предсказуемого поведения автомобиля на дороге Абрамейцев рекомендует традиционную сезонную смену шин два раза в год.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»