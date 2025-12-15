Ажиотаж из-за нового утильсбора закончился: продажи новых авто пошли на спад

Аналитик Целиков: продажи новых легковых авто в РФ на прошлой неделе упали на 24%

Во второй неделе декабря наблюдается снижение интереса к автомобилям, что последовало за краткосрочным увеличением спроса, вызванным введением нового утилизационного сбора 1 декабря. Как сообщил Сергей Целиков из «Автостата», ажиотажный спрос уменьшился, и показатели продаж вернулись к более умеренным уровням.

На этой неделе продажи новых легковых автомобилей составили 27,4 тысячи штук, что на 24% ниже, чем в первую неделю декабря. Тем не менее, годовое сравнение показывает рост на 9% по отношению к аналогичной неделе 2024 года.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 т) наблюдается более значительное снижение: объем регистраций упал на 31% к предыдущей неделе, составив 1,77 тысячи машин, что на 28% меньше, чем в 50-й неделе предыдущего года.

Рынок грузовых автомобилей также показывает негативные тенденции, но снижение оказалось менее значительным. За неделю зарегистрировано 1,41 тысячи грузовиков, что на 9% ниже, чем на предыдущей неделе, и на 24% меньше по сравнению с прошлым годом.

В сегменте тяжелых грузовиков (HCV свыше 16 т) объем продаж сократился на 6% до 1,13 тысячи единиц, в то время как среднетоннажные автомобили (MCV от 3,5 до 16 т) показали более значительное падение на 19%, составив 279 машин. По сравнению с годом снижением составило 22% для HCV и 30% для MCV.

Аналитик Целиков не ожидает существенного роста продаж в оставшиеся недели декабря, так как традиционный предновогодний прирост, наблюдаемый в предыдущие годы, в текущих реалиях маловероятен из-за отсутствия дополнительных стимулов.

