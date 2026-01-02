Доступные автомобили на рынке РФ с лучшей защитой от ржавчины — топ-5

Исследование: названы самые защищенные от коррозии авто с ценой до ₽2,5 млн

Специалисты «Авто.ру» провели сравнительное исследование антикоррозийной защиты кузовов восьми популярных моделей на российском рынке в ценовом диапазоне до 2,5 миллиона рублей.

Оценка проводилась с использованием инструментального метода для фиксации количества защищенных элементов в конструкции каждой модели.

Среди протестированных автомобилей наилучший результат показала Lada Vesta SW Cross – оцинковка присутствует на всех кузовных деталях.

На втором месте оказалась Lada Iskra, у которой главным образом осталась неоцинкованной крыша. Важно выделить, что речь идет именно о седане, так как универсалы Iskra SW и Iskra SW Cross недавно получили оцинковку крыши.

Lada Vesta SW Cross Lada Iskra

Третью позицию занял Geely Emgrand, который не имеет защитного слоя в области проема багажника.

Частичная оцинковка была замечена у моделей Omoda S5 и Solaris KRX.

Однако подходы в нанесении различаются: у Omoda цинк в основном покрывает навесные панели, а у Solaris – силовые элементы. Модели JAC JS3, Livan X3 Pro и Москвич 3 не имеют оцинкованных деталей.

Geely Emgrand

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»