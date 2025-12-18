#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Европе передумали запрещать ДВС с 2035 года
18 декабря
В Европе передумали запрещать ДВС с 2035 года
В Евросоюзе отказались от плана по полному...
Интерьер BAW 212
18 декабря
Новый рамный внедорожник прошел сертификацию в РФ
Внедорожник BAW 212 получил ОТТС для продаж в...
Как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой
18 декабря
Как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой
Эксперт Попов объяснил, как хранить...

Почему шум выхлопа может превратиться в угрозу на дороге

Самые частые неисправности выхлопной системы – прогар резонатора и глушителя

Игнорируя странные звуки и запахи из выхлопной системы, водители рискуют не только двигателем, но и безопасностью.

Рекомендуем
Словно в дорогой яхте! Как едет и сколько стоит премиум не из Китая?

Разрушенные элементы могут оказаться прямо на асфальте во время движения, предупреждают эксперты издания Pravda.Ru.

Поломки выхлопной системы редко случаются мгновенно: машина заранее предупреждает водителя повышенным шумом, потерей тяги или запахом выхлопа в салоне.

При нарушении герметичности системы двигатель теряет мощность и изнашивается, а в салон может проникать ядовитый угарный газ.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Среди самых частых неисправностей – прогар металла глушителя или резонатора, который выдает себя громким ревом.

Коррозия и разрушение сварных швов ослабляют конструкцию и грозят отрывом элементов. Не менее опасны проблемы с ключевыми компонентами: забитый катализатор или сажевый фильтр могут вызвать перегрев и даже возгорание, а неисправные кислородные датчики ведут к перерасходу топлива.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Особого внимания заслуживают крепления и подвесы системы. Их разрушение, сопровождающееся стуком и вибрацией, – прямая дорога к тому, что часть выхлопной системы останется лежать на дороге. Замена хомутов и резинок обойдется недорого, а вот последствия их обрыва могут быть серьезными.

Регулярный осмотр на эстакаде, внимание к посторонним звукам и диагностика по ошибкам двигателя помогут выявить проблему на ранней стадии.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 16
18.12.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0