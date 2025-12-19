#
Прочна и не боится коррозии: почему нержавейку не используют для кузовов авто
19 декабря
Чем антикрыло отличается от спойлера?
19 декабря
Skoda Kamiq
19 декабря
Добротный европейский кроссовер дешевле 1,7 млн рублей продают в РФ
В России стартовали продажи кроссовера Skoda...

На российском авторынке появилась привлекательная альтернатива для тех, кто ищет доступный и надежный кроссовер.

Словно в дорогой яхте! Как едет и сколько стоит премиум не из Китая?

По схеме параллельного импорта начались продажи Skoda Kamiq и его спортивной версии Kamiq GT, причем стартовая цена оказалась ниже, чем у многих новых китайских моделей. Самые доступные предложения начинаются от 1,67 млн рублей, что делает чешский кроссовер одним из самых выгодных предложений в своем сегменте.

Например, базовая версия Livan X3 Pro теперь оценивается минимум в 1,87 млн рублей, а Chery Tiggo 4 – почти в 2 млн рублей. На этом фоне предложение по Skoda Kamiq выглядит особенно привлекательно. За 1,67 млн рублей кроссовер предлагают во Владивостоке. Это будет версия с тканево-кожаным салоном, кондиционером и современной мультимедийной системой с большим экраном. Цены в других городах, таких как Иркутск, Новосибирск или Кемерово, варьируются, но остаются в рамках этого ценового сегмента.

Skoda Kamiq
Для любителей более выразительного дизайна доступна версия GT с иной оптикой, спортивными бамперами и дисками. Ее стоимость в разных регионах начинается от 1,92 млн рублей. Все автомобили технически идентичны и оснащены проверенным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

Эти автомобили производят в Китае на совместном предприятии SAIC-Volkswagen, но при этом их не коснулись новые правила утильсбора, что и позволило сохранить привлекательную цену.

Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:Skoda
19.12.2025 
Фото:Skoda
-33