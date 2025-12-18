Suzuki может вернуться в Россию: подробности

Migtorg: возможно ли возвращение Suzuki в РФ через Индию

Россия и Индия активизируют свои торговые связи, и индийский автопром выделяется как важный поставщик для развивающихся рынков. Эксперты Migtorg провели анализ о потенциальном возвращении Suzuki в РФ через Индию.

Maruti Suzuki, индийское подразделение, является одним из ведущих автопроизводителей в регионе, производя более двух миллионов автомобилей в год на трех заводах для внутреннего рынка и на экспорт.

В Индии популярны такие модели, как Suzuki Swift, и менее известные, как Maruti Victoris, которая на самом деле является знакомой для россиян Vitara. Как правило, одна и та же модель может иметь разные названия на разных рынках, и это часто учитывает культурные и религиозные аспекты.

Suzuki Swift

Для россиян будут не только новые названия: в Индии преобладают автомобили с небольшими атмосферными двигателями объемом 1.2-1.5 литра и мощностью 85-105 л. с. Это объясняется их низкой стоимостью производства, простотой обслуживания и экономичностью, что отвечает потребностям индийских покупателей. Кроме того, такие автомобили, имеющие мощность до 160 л. с., подпадают под льготный коэффициент утилизационного сбора, что создает дополнительные стимулы для возможного импорта в Россию.

Suzuki Vitara

Важно отметить, что речь не идет о возвращении Suzuki в привычном смысле. Индийские автомобили могут появиться через параллельный импорт или независимые поставки без участия глобальной корпорации. Таким образом, появление «индийских Suzuki» в России скорее является показателем новых реалий, чем четким планом.

Следует также подчеркнуть, что Suzuki официально не покидала Россию, но в настоящее время импорт автомобилей приостановлен, и сроки его возобновления неизвестны.

