Бюджетный компакт Suzuki уже маячит на горизонте

Концепт Suzuki Vision e-Sky BEV – один из самых доступных электрокаров на рынке

В преддверии осеннего автосалона в Японии компания Suzuki виртуально представила свой свежий взгляд на электромобиль – концепт Vision e-Sky.

Этот яркий и компактный автомобиль, созданный с нуля, отражает новую философию бренда и дает четкое представление о модели, которая отправится в мировое турне уже в 2026 финансовом году.

Концепт привлекает внимание смелым дизайном с матричными светодиодными фарами, парящей стойкой крыши и аэродинамичными линиями.

Несмотря на скромные габариты, его высокая посадка намекает на просторный салон с большим запасом пространства над головой. Внутри царят современные технологии: два цифровых дисплея, парящая панель и стильная светодиодная подсветка, создающая особую атмосферу.

Хотя технические детали пока немногочисленны, производитель уверенно заявляет о запасе хода более 270 километров.

Ожидается, что серийная версия дебютирует в Индии как высоколокализованный электромобиль Maruti, что может сделать его одним из самых доступных предложений на рынке и важным шагом Suzuki в новую электрическую эру.

