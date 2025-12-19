Эти 3-летние автомобили чаще выставляют на продажу

«Автостат» перечислил 10 самых продаваемых трехлетних авто в России

В ходе анализа ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке» эксперты агентства «Автостат» проанализировали объявления о продаже легковых машин трехлетнего возраста. В результате составлен рейтинг марок автомобилей, которые чаще всего выставлялись на продажу в ноябре 2025 года.

Примерно 23% этих объявлений принадлежит отечественной марке Lada, которая славится популярностью на вторичном рынке.

На втором месте расположена китайская Chery с 8,1%, третье место занимает корейская Kia с 7,6%, а четвертое – японская Toyota с 7,4%. Все эти бренды имеют примерно трехкратное отставание от лидера.

Дальше в рейтинге идут китайский Haval и корейский Hyundai с показателями 5,8% и 5,7% соответственно.

Во второй половине осени на первом месте среди премиальных трехлетних автомобилей оказались модели немецкой марки BMW (4,3%), которая занимает седьмое место в общем зачете. С небольшим отставанием следует китайский Geely с результатом 4%.

В первую десятку также входят китайский Exeed (3,5%) и немецкий Mercedes-Benz (3,2%). В общей сложности на указанные десять марок приходится более 70% всех ноябрьских объявлений о продаже трехлетних легковых автомобилей, среди которых четыре являются китайскими.

