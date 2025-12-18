АВТОВАЗ рассказал о снижении цен на автомобили

Максим Соколов: Цены на автомобили Lada в 2025 году снизились на 5%

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал о том, как менялись цены на автомобили Lada в 2025 году.

«За счет того агрессивного демпинга, который мы увидели со стороны многих китайских брендов на рынке – а скидки доходили даже не до 500 тысяч рублей, а до 1 млн рублей по некоторым автомобилям, особенно тем, которые были выпущены еще в 2023 году, – то, конечно, мы скорректировали свою политику. По итогу мы можем уверенно констатировать, что, в среднем, цена на автомобили бренда Lada в рамках 2025 года снизилась на 5%», – сказал Соколов.

Действительно, еще в ноябре ценовая политика АВТОВАЗа выглядела по-другому: Соколов предрекал рост цен, которые «должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью». По факту же январская корректировка прайсов на Lada Granta и Niva Legend осталась единственной и уложилась в 1,8%, что гораздо ниже официального уровня инфляции.

