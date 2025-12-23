Еще один китайский автопроизводитель отзывает из РФ тысячи грузовиков

Росстандарт: Dongfeng отозвал в РФ 13 тыс. авто вслед за китайским Foton

Китайская компания Dongfeng проводит отзыв своих грузовиков DFH4180 (GX) в России. Под отзыв попадают 12,9 тысячи автомобилей, из которых 9308 уже проданы с 15 января 2023 года по 11 июля 2025 года, а 3606 еще не реализованы.

Росстандарт сообщил, что причины отзыва связаны с проблемами в кабине, где зафиксированы превышения уровня шума и неисправности в освещении. В частности, выявлены недостатки в уровнях звука при движении и поломки лампочек органа управления вентилятора. Свет контрольного сигнала обогрева также не соответствует стандартам.

В ходе отзыва на грузовиках изменят параметры силовой установки и обновят программное обеспечение. Также осмотрят состояние глушителей, с возможной заменой. Необходима полная замена панели управления в кабине.

Ранее сообщалось об отзыве автомобилей Foton компанией «Стеллар мотор рус». Под программу подпадают 3488 автомобилей, проданных в период с 2022 по 2025 год, а также 446 грузовиков, выпущенных в 2022–2024-м и еще не реализованных.

Dongfeng DFH4180 (GX)

Ранее «За рулем» сообщал, как изменились цены на машины перед 2026 годом.

