ГАЗ-21 Волга
22 декабря
Всё в оригинале: уникальная 70-летняя Волга появилась в продаже
Foton Aumark M4L
22 декабря
В РФ идет отзыв тысяч грузовиков известной марки
Смертельную «незамерзайку» нашли в продаже: чем грозит покупка
22 декабря
Компания «Стеллар Мотор Рус», которая представляет китайскую марку Foton в России, объявила об отзыве свыше 3,9 тысяч грузовых автомобилей модели Aumark M4L из-за нарушений в документации.

Отзыв вызван расхождением между заявленной мощностью мотора и данными, указанными на табличке производителя.

В отзывах участвуют 3488 шасси Aumark M4L, проданных с 2022 по 2025 год, а также 446 шасси, произведённых в период с 2022 по 2024 годы, которые еще не были проданы. Работы по устранению нарушений будут проводиться бесплатно для владельцев автомобилей.

Foton Aumark M4L
Foton Aumark M4L
«На всех транспортных средствах будет заменена табличка двигателя с правильным указанием максимальной мощности, соответствующим Правилам ООН», – сообщается в пресс-релизе Росстандарта.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

Источник:  Росстандарт
22.12.2025 
