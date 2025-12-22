В РФ идет отзыв тысяч грузовиков известной марки
Компания «Стеллар Мотор Рус», которая представляет китайскую марку Foton в России, объявила об отзыве свыше 3,9 тысяч грузовых автомобилей модели Aumark M4L из-за нарушений в документации.
Отзыв вызван расхождением между заявленной мощностью мотора и данными, указанными на табличке производителя.
В отзывах участвуют 3488 шасси Aumark M4L, проданных с 2022 по 2025 год, а также 446 шасси, произведённых в период с 2022 по 2024 годы, которые еще не были проданы. Работы по устранению нарушений будут проводиться бесплатно для владельцев автомобилей.
«На всех транспортных средствах будет заменена табличка двигателя с правильным указанием максимальной мощности, соответствующим Правилам ООН», – сообщается в пресс-релизе Росстандарта.
Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!