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Оцинкованный кузов и мощный надежный мотор: достойная замена Ford Transit в РФ

Китайский бренд Dongfeng представит больше версий фургона K33-561 для РФ

Китайский автопроизводитель Dongfeng собирается расширить присутствие на российском рынке легких грузовиков, проинформировал официальный дилер бренда. Прежде всего, имеется в виду модель Dongfeng K33-561, продажи которой начались в России во второй половине 2023 года. Автомобиль позиционируют как замену популярному Ford Transit. Для России китайский производитель собирается расширить гамму модификаций.

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Dongfeng K33-561 – это грузовой цельнометаллический фургон. Его длина равна 5750 мм, а вес – 3970 кг. Для управления таким автомобилем нужны права категории С, однако в РФ собираются привезти машины под категорию B.

Dongfeng K33-561
Dongfeng K33-561

Автомат, ароматизатор и оттоманка: модный «китаец» стал еще дружелюбнее

В КНР Dongfeng K33-561 представлен в нескольких вариантах колесной базы, длины кузова и высоты машины. Также можно выбрать грузоподъемность, тип привода и коробку передач.

Основными плюсами новинки дилеры называют известность бренда, наличие полноценной гарантии, оцинкованный кузов и надежный, мощный мотор. Dongfeng K33-561 оснащен лицензионным 136-сильным дизельным двигателем объёмом 2,3 литра от Nissan. В «базе» пару этому мотору составит 6-ступенчатая МКП.

Dongfeng K33-561
Dongfeng K33-561

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: Quto.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Dongfeng
15.05.2024
Фото:Dongfeng
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