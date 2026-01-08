Этот японский автомобиль получил чудо-сиденье для пожилых людей

Maruti Suzuki Wagon R оснастили функцией поворотного сиденья

Компания Maruti Suzuki India представила опцию поворотного сиденья для кейкара Wagon R, сделав важный шаг к доступному транспорту для маломобильных граждан.

Поворотное сиденье значительно облегчает посадку и высадку из автомобиля, что особенно важно для пожилых людей и тех, чья подвижность ограничена.

Разработкой этой практичной опции Maruti Suzuki занималась вместе с индийским стартапом TRUEAssist Technology из Бангалора.

Удобно, что сиденье предлагается как дополнительный комплект, который можно заказать и поставить у официальных дилеров Maruti Suzuki Arena. Причем установить его можно как на новый автомобиль, так и на уже купленный Wagon R. Высокий и просторный кузов этой модели делает ее идеальной основой для такой функции.

Комплект прошел все испытания и получил сертификат Индийской ассоциации автомобильных исследований (ARAI). Его установка не требует переделки салона и сопровождается трехлетней гарантией. Первыми опробовать новинку смогут жители 11 городов, где она появится более чем в 200 дилерских центрах, а в дальнейшем сеть расширят в зависимости от спроса.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»