Названы самые востребованные версии новой Искры

Эксперт Шапринский перечислил самые популярные версии Lada Iskra у россиян

Основной интерес к модели Lada Iskra сосредоточен в двух типах кузова: седан и универсал SW Cross. Об этом сообщил коммерческий директор дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Он отметил, что эти кузова составляют 84% от общего объема продаж. Остальные 16% составляют универсалы SW.

По словам Шапринского, большинство покупателей предпочитают механическую трансмиссию. Две трети сделок заключены на автомобили с механикой. Также зафиксировано, что 87% сделок связаны с моделями, оснащенными более мощным двигателем в 106 л. с., в то время как 13% автомобилей имеют мотор мощностью 90 л. с.

Lada Iskra

Lada Iskra представлена в трех кузовах: седан, универсал и кросс-универсал. Модель доступна с тремя вариантами двигателей: 1,6 л (90 л. с.) с 5-ступенчатой МКП, 1,6 л (106 л. с.) с 6-ступенчатой МКП и 1,6 л (106 л. с.) с автоматом. Стартовая цена модели начинается от 1 249 000 рублей за седан в комплектации Comfort с 90-сильным двигателем и механической коробкой передач.

