Lada Iskra
27 декабря
Названы самые востребованные версии новой Искры
Интерьер Kia K4
27 декабря
Мощный мотор, автомат, богатое оснащение — новый хэтчбек за 2 млн рублей
Цены на хэтчбек Kia K4 будут начинаться от 2...
Рейтинг самых быстрых броневиков — топ-5 военных спринтеров
27 декабря
Эксперт Крючков сравнил скоростные возможности...

Эксперт Шапринский перечислил самые популярные версии Lada Iskra у россиян

Основной интерес к модели Lada Iskra сосредоточен в двух типах кузова: седан и универсал SW Cross. Об этом сообщил коммерческий директор дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Он отметил, что эти кузова составляют 84% от общего объема продаж. Остальные 16% составляют универсалы SW.

По словам Шапринского, большинство покупателей предпочитают механическую трансмиссию. Две трети сделок заключены на автомобили с механикой. Также зафиксировано, что 87% сделок связаны с моделями, оснащенными более мощным двигателем в 106 л. с., в то время как 13% автомобилей имеют мотор мощностью 90 л. с.

Lada Iskra
Lada Iskra

Lada Iskra представлена в трех кузовах: седан, универсал и кросс-универсал. Модель доступна с тремя вариантами двигателей: 1,6 л (90 л. с.) с 5-ступенчатой МКП, 1,6 л (106 л. с.) с 6-ступенчатой МКП и 1,6 л (106 л. с.) с автоматом. Стартовая цена модели начинается от 1 249 000 рублей за седан в комплектации Comfort с 90-сильным двигателем и механической коробкой передач.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменились цены на машины перед 2026 годом.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
27.12.2025 
Фото:АВТОВАЗ
