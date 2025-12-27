Скандал с Mercedes-Benz: компания потеряет миллионы

Reuters: скандал с занижением вредных выбросов обойдется Mercedes в $150 млн

В компании Mercedes-Benz достигли соглашения с властями США на сумму 149,6 миллиона долларов в рамках расследования о фальсификации данных о выбросах дизельных двигателей.

Скандал, начавшийся в 2015 году, продолжает влиять на компанию. По сообщениям Reuters, немецкий автопроизводитель выплатит 120 миллионов долларов в качестве штрафа.

Дополнительно, 29,6 миллиона долларов будут заморожены и будут уменьшаться на 750 долларов за каждую машину, которую компания отремонтирует или выкупит. Этот процесс затронет около 40 тысяч автомобилей, требующих ремонта системы очистки выхлопа, некоторые из которых подлежат утилизации.

Кроме того, Mercedes-Benz выплатит по 2000 долларов каждому владельцу автомобиля, прошедшего ремонт для снижения выбросов.

В дополнение к финансовым обязательствам, компания внедрит меры для предотвращения подобных нарушений в будущем. Представители Mercedes-Benz подтвердили, что выплаты не скажутся на итоговых финансовых результатах концерна.

Дизельгейт выявил, что заводское программное обеспечение искажало данные о загрязнении и снижало выбросы во время тестов. В реальных условиях выхлоп оказался значительно грязнее. Пять лет назад Mercedes-Benz уже выплатила 2,2 миллиарда долларов в связи с этой ситуацией.

