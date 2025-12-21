Mercedes-Benz сменил главного дизайнера
В отличие от главного дизайнера Jaguar (которого вроде как уволили, но, похоже, что нет), директор по дизайну Mercedes-Benz Гордон Вагенер действительно покинет свой пост.
Правда, тут ни о каком скандале речь не идет: как пишет немецкая пресса, Вагенер покидает пост по собственному желанию, со всеми почестями – и уходит в отставку. В ранние годы своей карьеры он работал на Volkswagen, Mazda и General Motors, а дизайном Mercedes-Benz занимался в течение 28 лет. С 2016 года Вагенер пошел на созданную тогда должность директора по дизайну, которую и занимал до последнего времени.
Сформированный при нем стиль Mercedes-Benz сам дизайнер называл «чувственной чистотой». Эту стилистику периодически критикуют в прессе за слишком сильный отход от консервативного образа немецкого бренда. Как бы то ни было, а теперь все будет по-другому: с 1 февраля пост директора по дизайну Mercedes-Benz займет Бастиан Боди, главный дизайнер AMG.
