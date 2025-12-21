#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этих водителей ждет новый штраф: Госдума уже его одобрила
21 декабря
Этих водителей ждет новый штраф: Госдума уже его одобрила
Водителей машин с иностранными номерами начнут...
Календарь 2026 года (обложка)
21 декабря
От цоканья скакунов до рева Porsche: страсть и прогресс в календаре с белорусскими красотками
В «АвтоГродно» представили календарь на 2026...
Geely EX5 EM-i
21 декабря
Представленный в России кроссовер Geely установил новый рекорд Гиннесса
Geely EX5 EM-i преодолел 1056 км при заряженной...

Mercedes-Benz сменил главного дизайнера

Дизайнер Mercedes-Benz Гордон Вагенер покинет свой пост

В отличие от главного дизайнера Jaguar (которого вроде как уволили, но, похоже, что нет), директор по дизайну Mercedes-Benz Гордон Вагенер действительно покинет свой пост.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Правда, тут ни о каком скандале речь не идет: как пишет немецкая пресса, Вагенер покидает пост по собственному желанию, со всеми почестями – и уходит в отставку. В ранние годы своей карьеры он работал на Volkswagen, Mazda и General Motors, а дизайном Mercedes-Benz занимался в течение 28 лет. С 2016 года Вагенер пошел на созданную тогда должность директора по дизайну, которую и занимал до последнего времени.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Сформированный при нем стиль Mercedes-Benz сам дизайнер называл «чувственной чистотой». Эту стилистику периодически критикуют в прессе за слишком сильный отход от консервативного образа немецкого бренда. Как бы то ни было, а теперь все будет по-другому: с 1 февраля пост директора по дизайну Mercedes-Benz займет Бастиан Боди, главный дизайнер AMG.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Коммерсант
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 44
21.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0