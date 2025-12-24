Китайский автопроизводитель изучает возможность сборки автомобилей в России

Марка Livan рассказала о планах локализации авто в России

Китайская автомобильная марка Livan, продолжая укреплять свои позиции на российском рынке, сделала важный шаг к более глубокой интеграции.

Как стало известно «Российской газете», компания начала предварительную проработку вопроса о локализации производства своих автомобилей в России.

Руководитель отдела маркетинга Livan Марина Криштоп сообщила, что в настоящее время проводится технико-экономическое обоснование данной программы для оценки головным офисом. Окончательные планы компании на 2026 год будут сформированы именно по итогам этого анализа.

Пока решение о возможном старте локализации готовится, бренд активно развивает продажи текущей линейки. На российском рынке Livan представлен тремя моделями.

Это компактный кроссовер Livan X3 Pro с 103-сильным мотором 1.5 литра, цены на который начинается от 1,87 млн рублей.

Для тех, кто ищет автомобиль просторнее, предлагается кроссовер Livan X6 Pro, известный россиянам по прошлым поколениям.

Он оснащается более мощными версиями двигателя 1.5 литра и оценивается от 2,14 млн рублей.

Третьей моделью в гамме стал седан S6 Pro, который разделяет силовые агрегаты с X6 Pro, а его стоимость стартует от 1,98 млн рублей.

