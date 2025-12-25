#
Первый опыт М.Видео: продажа автомобилей онлайн без лишней бюрократии
25 декабря
Первый опыт М.Видео: продажа автомобилей онлайн без лишней бюрократии
Ретейлер М.Видео впервые начал продавать новые...
Создатели «пятого» L200 стремились уйти от имиджа утилитарного грузовика. В салоне это вполне удалось. Но из-под заднего свеса сильно виднеется запаска…
25 декабря
Надежная машина для семьи и бездорожья за 1,5 млн: что с ней не так?
Опубликован отчет по типичным неисправностям...
Geely Monjaro Flagship SE
25 декабря
Роскошный зеленый Geely Monjaro Flagship SE уже продают в России
Geely объявила старт продаж новой топовой...

Первый опыт М.Видео: продажа автомобилей онлайн без лишней бюрократии

Ретейлер М.Видео впервые начал продавать новые автомобили

Компания М.Видео впервые в своей истории начала продавать онлайн новые автомобили. В ассортименте есть модели с гибридными, бензиновыми и дизельными двигателями от официальных дилеров, сообщается в пресс-релизе компании.

Сейчас в интернет-магазине компании предлагаются автомобили брендов Tenet, Chery, Omoda, Belgee, Geely и Rox. Ассортимент нацелен на массовый сегмент и будет расширяться вместе с присоединением новых партнеров.

Цены на машины варьируются от 1,9 до 7,7 миллиона рублей. После оформления заказа и оплаты с покупателем связывается дилер для уточнения условий сделки и организации доставки.

Глава М.Видео Владислав Бакальчук отметил, что покупатели хотят экономить время и готовы приобретать автомобили онлайн, если всё будет понятно и просто, без лишней бюрократии.

Покупка будет доступна во всех регионах России, за исключением Дальнего Востока. На первом этапе сервис запустили в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Краснодар.

Источник:  Газета.Ру
Весточкин Ефим
Фото:М.Видео
25.12.2025 
Фото:М.Видео
