Первый опыт М.Видео: продажа автомобилей онлайн без лишней бюрократии

Ретейлер М.Видео впервые начал продавать новые автомобили

Компания М.Видео впервые в своей истории начала продавать онлайн новые автомобили. В ассортименте есть модели с гибридными, бензиновыми и дизельными двигателями от официальных дилеров, сообщается в пресс-релизе компании.

Сейчас в интернет-магазине компании предлагаются автомобили брендов Tenet, Chery, Omoda, Belgee, Geely и Rox. Ассортимент нацелен на массовый сегмент и будет расширяться вместе с присоединением новых партнеров.

Цены на машины варьируются от 1,9 до 7,7 миллиона рублей. После оформления заказа и оплаты с покупателем связывается дилер для уточнения условий сделки и организации доставки.

Глава М.Видео Владислав Бакальчук отметил, что покупатели хотят экономить время и готовы приобретать автомобили онлайн, если всё будет понятно и просто, без лишней бюрократии.

Покупка будет доступна во всех регионах России, за исключением Дальнего Востока. На первом этапе сервис запустили в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Краснодар.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»